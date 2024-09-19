Пресс-служба MLS: «Миранчук затмил Месси»

Официальный сайт MLS опубликовал статью с заголовком «Миранчук затмил Месси», посвященную матчу «Атланты» против «Интер Майами» в рамках чемпионата.

© Матч ТВ

В среду «Атланта» сыграла вничью с «Интер Майами» со счетом 2:2 в матче чемпионата MLS. Полузащитник Алексей Миранчук забил дебютный мяч в четвертой игре за «Атланту», сравняв счет в концовке игры. Российский футболист забил ударом из‑за пределов штрафной, отправив мяч в дальнюю девятку.

— Поклон Алексею Миранчуку. Мы привыкли к тому, что Лионель Месси забивает с левой ноги в верхний угол. Однако в среду вечером именно Миранчук подарил нам волшебный момент, — говорится в статье.

28‑летний Миранчук перешел в американскую «Атланту» из итальянской «Аталанты» летом 2024 года.