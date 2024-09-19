Гендиректор «Аль-Насра» считает, что Роналду не контролирует клуб

Гендиректор «Аль-Насра»: «Роналду не контролирует клуб. Но он лучший в мире, поэтому указывает, куда нам двигаться. Криштиану – победитель, и мы просим его научить нас побеждать»
Гендиректор «Аль-Насра» не считает, что Криштиану Роналду контролирует клуб.
Ранее команда из Саудовской Аравии уволила Луиша Каштру и назначила главным тренером Стефано Пиоли.
«Криштиану Роналду – наш капитан, и он сильнейший игрок в мире не только с технической точки зрения, но и в плане поведения. Криштиану не контролирует клуб, но, очевидно, будучи лучшим в мире, он указывает, куда нам двигаться, какие цели нам следует достичь. Он победитель, и мы просим его научить нас побеждать. Мы хотим побеждать с ним в этом году и достичь настолько высоких целей, насколько возможно. Криштиану – часть команды, и мы очень рады видеть его в нашем клубе», – сказал Гидо Фиенга.
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Гендиректор «Аль-Насра»: «Роналду не контролирует клуб. Но он лучший в мире, поэтому указывает, куда нам двигаться. Криштиану – победитель, и мы просим его научить нас побеждать»
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