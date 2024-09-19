Губерниев обратился к футболисту, заявившему о ненужной поездке во Вьетнам

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к заявившему о «ненужной поездке» сборной России на матчи во Вьетнам футболисту Максиму Глушенкову. В разговоре с «Лентой.ру» журналист назвал горькой правдой слова спортсмена.

«Это же у многих на устах. Мы можем сказать ему только "спасибо" за правду. Здесь лучше такая горькая правда, чем сладкая ложь», — высказался Губерниев.

При этом комментатор добавил, что после таких амбициозных слов Глушенков должен в будущем играть в составе лучших мировых футбольных клубов.

«Если он так себя чувствует, что он такой крутой футболист, тогда я очень надеюсь, что как только он принесет пользу "Зениту", он с такими амбициями заиграет в "Барселоне", "Манчестер Сити". Он же ведь футболист, мотивация. Возьмет "Золотой мяч". И тогда мы скажем, что он действительно по-настоящему огромный молодец», — добавил он.

Ранее футболист сборной России и «Зенита» Максим Глушенков заявил о нежелании ехать в средние европейские клубы. Он объяснил, что в условный «Гавр», «Мальорку» не поедет, потому что ему неинтересно «бороться за выживание». Также Глушенков добавил, что Бог оберег его от ненужных поездок по Вьетнаму. Так он прокомментировал товарищеские матчи сборной России с Таиландом и Вьетнамом, на которые он не попал из-за перелома руки.

Глушенков сломал правую руку 18 августа во время матча пятого тура чемпионата против «Химкок» (1:1). Он получил повреждение в середине первого тайма, не смог продолжить игру и был заменен. 25-летний игрок — лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ. В пяти матчах он забил семь мячей.