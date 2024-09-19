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Некоторым игрокам «Баварии» не нравится стиль коммуникации Компани. Тренер сообщил состав в мессенджере за день до игры

Некоторые игроки «Баварии» недовольны стилем общения Венсана Компани.

Некоторые игроки «Баварии» недовольны стилем общения Компани
© globallookpress.com

Как пишет Goal.com со ссылкой на kicker, несколько игроков мюнхенского выразили обеспокоенность отсутствием ясности в решениях главного тренера по составу.

Кроме того, некоторые считают, что стиль общения 38-летнего бельгийца оставляет желать лучшего. Отмечается, что Компани сообщил состав команды через WhatsApp всего за день до матча Бундеслиги против «Хольштайн Киль» (6:1).

И хоть «Бавария» победила, некоторым футболистам не понравился такой стиль коммуникации.

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