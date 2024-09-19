Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о разговорах с российскими журналистами после перехода полузащитника Антона Миранчука в швейцарский клуб.

«Я получил 50 звонков от журналистов из России. Они все хотят знать, как нам удалось подписать Миранчука. С помощью искусственного интеллекта русские журналисты даже «заставили» меня говорить по-русски, сохраняя мой акцент», — приводит слова Константина Le Matin.

«Сьон» объявил о подписании Антона вчера, 9 сентября. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года. По информации СМИ, российский хавбек будет получать в год около 1,5 млн евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро. Ранее он выступал за «Локомотив» и «Левадию» из Таллина. Вместе с красно-зелеными стал чемпионом России, обладателем Суперкубка и четырехкратным победителем Кубка страны.

После 6 туров чемпионата Швейцарии «Сьон» занимает шестое место, набрав 10 очков. У лидирующего «Серветта» 12 очков.