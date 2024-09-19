«Динамо» Загреб расторгло контракт с тренером после разгромного поражения

Загребское «Динамо» на официальном сайте объявило об уходе главного тренера Сергея Якировича. Ранее хорватский клуб проиграл немецкой «Баварии» в матче Лиги чемпионов со счётом 2:9.

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Отмечается, что с тренером была достигнута договорённость о расторжении контракта по взаимному согласию.