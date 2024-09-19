Алдонин прокомментировал слова Глушенкова о сборной России

Российский тренер Евгений Алдонин высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

© Чемпионат.com