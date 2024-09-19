Дмитриев: я тренировался в «Спартаке», но как будто был не до конца в команде

Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», поделился впечатлениями о новом главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

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