Экс-футболист «Спартака» рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике заявил «Матч ТВ», что после завершения карьеры ведет бизнес в Нигерии.

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Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В составе «красно‑белых» он провел 42 матча в чемпионате России и забил 21 гол. Последним клубом 37‑летнего нигерийца был бельгийский «Вестерлоо» в 2019 году.

— Чем занимаешься сейчас в Нигерии?

— У меня самый разный бизнес. Первый — больница, второй — отель. Так что последнее время занят этим.

— Если у тебя есть несколько организаций в Нигерии, почему бы не создать что‑то в России? Или купить «Спартак» и играть там в стартовом составе…

— Не знаю. Наверное, пока не готов к такому.

— Недавно появилось фото, где ты сидишь у себя дома. Люди очень удивились количеству золота вокруг. Видел ли дома лучше твоего?

— Очень приятно, что многие оценили. Безусловно, мой дом хорош. Но видел много людей, у которых дома лучше моего, — сказал Эменике «Матч ТВ».