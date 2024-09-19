Защитник «Факела» оштрафован за стычку с болельщиками

Защитник «Факела» Калинин оштрафован на 60 тысяч рублей за стычку с болельщиками
Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Факела» Игорь Калинин, участвовавший в конфликте с болельщиками своего же клуба после игры с «ПАРИ НН», оштрафован на 60 тысяч рублей.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Калинин после матча восьмого тура МИР РПЛ с «ПАРИ НН» (0:0) в ходе словесной перепалки попытался выяснить отношения с кем‑то на трибуне, но его сдержали партнеры по команде. В воскресенье в «Факеле» сообщили «Матч ТВ», что на трибуне был провокатор, который нецензурно оскорбил нескольких футболистов.
— Это его второе нарушение в сезоне. Штраф — 60 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».
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