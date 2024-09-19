Испанский футболист назвал Россию фантастической страной

Испанский защитник «Химок» Дани Фернандес назвал Россию фантастической страной. Его слова приводит официальный сайт подмосковного клуба.

«Россия — фантастическая страна с фантастическими людьми. Здесь много хороших мест, которые не терпится посетить. А еще тут очень чисто. Для меня это действительно приятный факт», — отметил Фернандес.

Фернандес перешел в «Химки» летом 2024 года из испанского «Расинга». 27-летний защитник также выступал за мадридский «Реал-B» (дублирующий состав «Реала» — прим. «Ленты.ру»), «Мериду», «Фуэнлабраду» и «Бадахос».

Ранее панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья описал отношение к России. Футболист назвал страну красивой и великой. Его удивило, что в России хорошая инфраструктура, в том числе и в футболе.