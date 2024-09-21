Соболев прокомментировал дебютный матч за «Зенит» с победой над ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями о выездном матче 8-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:0), в котором состоялся его дебют за сине-бело-голубых после перехода из «Спартака».

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— Я был счастлив дебютировать за «Зенит»! Давно не играл в официальных матчах — ​и сразу же гостевая встреча с армейцами, и сразу победа. Да, было очень тяжело, но я рад, что нам удалось забрать в Петербург три очка. Эмоции самые положительные. — По именам наш стартовый состав в Москве выглядел остроатакующим, но пришлось довольно много обороняться. Вы ожидали такого развития событий? — Действительно, состав был именно таким, но не всегда всё складывается так, как нам хочется. Таков футбол. Согласен, мы не показали свою лучшую игру, и матч был тяжелейшим, но самое главное — ​наш итоговый успех, — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

В матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА Александр Соболев вышел в стартовом составе «Зенита» в составе тройки нападения с Матео Кассьеррой и Лусиано Гонду. Единственный гол в этой встрече забил на 43-й минуте Гонду с передачи защитника Дугласа Сантоса, Соболев был заменён на 60-й минуте.