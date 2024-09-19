Михаил Боярский: в «Зените» есть определенная турбулентность

Российский актёр Михаил Боярский высказался о санкт-петербургском «Зените».

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«Сейчас новые игроки немного потеряются в команде. В «Зените» есть определённая турбулентность, она временная. Но всё зависит от Семака, Тимощука, которые приведут команду в порядок и все игроки займут свои места, чтобы быть максимально полезными для команды», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. В субботу, 21 сентября, «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом».