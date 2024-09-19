Мадридский «Реал» намерен приобрести лидера обороны «Арсенала»

Мадридский «Реал» хочет купить 23-летнего центрального защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба летом 2025 года. Об этом сообщает The Independent.

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По информации источника, «сливочные» хотят усилить центр обороны, но понимают, что подписать французского футболиста будет тяжело ввиду растущих футбольных амбиций «Арсенала».

В нынешнем сезоне Салиба принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.