«Пари НН» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч Кубка России по футболу

Нижегородский «Пари НН» и грозненский «Ахмат» объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

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Встреча состоится в четверг в Нижнем Новгороде и начнется в 18:30 (мск).

Стартовый состав «Пари НН»: Вадим Лукьянов (вратарь), Виктор Александров, Данила Ведерников, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук (капитан), Максим Шнапцев, Владислав Карапузов, Александр Трошечкин, Никита Ермаков, Николай Калинский, Зе Турбо.

Стартовый состав «Ахмата»: Михаил Опарин (вратарь), Лукас Ловат, Надер Гандри, Турпал‑Али Ибишев, Ризван Уциев (капитан), Исмаэл Силва, Амин Талал, Владислав Камилов, Заим Диванович, Светослав Ковачев, Максим Самородов.