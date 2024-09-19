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«Пари НН» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч Кубка России по футболу

Нижегородский «Пари НН» и грозненский «Ахмат» объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

«Пари НН» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч Кубка России по футболу
© ФК «Пари Нижний Новгород»

Встреча состоится в четверг в Нижнем Новгороде и начнется в 18:30 (мск).

Стартовый состав «Пари НН»: Вадим Лукьянов (вратарь), Виктор Александров, Данила Ведерников, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук (капитан), Максим Шнапцев, Владислав Карапузов, Александр Трошечкин, Никита Ермаков, Николай Калинский, Зе Турбо.

Стартовый состав «Ахмата»: Михаил Опарин (вратарь), Лукас Ловат, Надер Гандри, Турпал‑Али Ибишев, Ризван Уциев (капитан), Исмаэл Силва, Амин Талал, Владислав Камилов, Заим Диванович, Светослав Ковачев, Максим Самородов.

Футбол
Максим Самородов
Никита Ермаков
Лукас Ловат
Владислав Карапузов
Светослав Ковачев
Никита Каккоев
Владислав Камилов
Михаил Опарин
Кирилл Гоцук
Александр Трошечкин
Виктор Александров
Николай Калинский
Ризван Уциев