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Экс-футболист Семшов о словах Глушенкова: в сборную всегда нужно ехать

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов раскритиковал игрока «Зенита» Максима Глушенкова, который заявил, что не знает, для чего играет сборная России.

Семшов раскритиковал футболиста «Зенита» за слова о сборной России
© РИА Новости
«В сборную нужно всегда ехать. Потренироваться в клубе успеешь. Любой футболист должен уважительно относиться к сборной. Если ты не хочешь приезжать, ты должен это обговорить с тренером», — сказал Семшов.

5 сентября Россия обыграла Вьетнам со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Футбол
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