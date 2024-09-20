Корнеев прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев дал комментарий по итогам матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» (4:1).

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«Спартак» всегда неплохо выглядит в матчах с командами, у которых много свободных зон. Есть куда бежать. Начали агрессивно и забили быстрый гол. Мы увидели «Крылья» с достаточно большими проблемами в защите. Новое приобретение Ороз пока слабо выглядел. Проблемы у них есть. «Крылья» дали много зон, «Спартак» ими воспользовался», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

После четырёх туров группового этапа «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы A, набрав девять очков. Вторую и третью строчку занимают московское и махачкалинское «Динамо» — восемь и семь очков соответственно. Замыкают квартет «Крылья Советов», не набравшие за четыре матча ни одного очка.