В «Крыльях Советов» выступили с заявлением о травме Максима Витюгова

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» выступила с заявлением о травме полузащитника клуба Максима Витюгова, полученной в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:4).

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«Полузащитник «Крыльев» Максим Витюгов во время кубкового матча со «Спартаком» получил неприятное повреждение. В ближайшее время футболист пройдёт МРТ, по результатам которого будет понятен точный характер травмы, лечение и сроки восстановления. Макс, здоровья! Ждём возвращения!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Опорный полузащитник гостей получил тяжёлую травму на 80-й минуте матча при счёте 3:1 и не смог продолжить игру. К этому моменту волжане уже провели все пять замен, после ухода с поля Витюгова гости остались в меньшинстве.