Генич высказался о будущем Артиги в «Химках»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о будущем главного тренера «Химок» Франка Ортиги после разгромном поражения подмосковной команды в матче с «Локомотивом» в Кубке России со счётом 1:5.

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«Артигу сегодня не отправят домой? Или еще дадут шанс с Оренбургом?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 12 очков за четыре игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке. В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Оренбургом», а «Химки» встретятся с «Ростовом».

Подопечные Артиги также занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала шесть очков за восемь матчей.