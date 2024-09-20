Криштиану Роналду поделился мнением о Джуде Беллингеме

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

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«Огромный потенциал, большой талант. Он перешёл в клуб, в котором чистая среда. Он растёт, как и другие — Камавинга, Родриго, Винисиус. Думаю, он в команде, которая поможет ему стать топ-игроком. Я верю, что он будет одним из лучших футболистов нового поколения», — сказал Роналду на своём Youtube-канале.

Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.