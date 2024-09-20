СМИ: у тренера «Милана» Фонсеки конфликт с Ибрагимовичем

У главного тренера «Милана» Паулу Фонсеки возник кофликт со Златаном Ибрагимовичем, который занимает должность советника владельца команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По данным издания, одним из поводов стало высказывание Фонсеки о том, что трансферное окно для «Милана» закрыто после трансфера Юссуфа Фофана. После этого Ибрагимович сказал, что окно закроется, когда он решит сделать это. Тренеру это не понравилось.

Также Ибрагимович дважды собирал команду без Фонсеки и спрашивал у игроков об отношениях с тренером. На одном из них Златан заявил, что главным остается он.

«Милан» в четырех матчах чемпионата Италии набрал пять очков и занимает десятое место в турнирной таблице. 22 сентября «Милан» сыграет против «Интера».