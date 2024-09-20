Сборная России поздравила Головина с победой над «Барселоной»

Пресс-служба национальной сборной России в официальном Telegram-канале поздравила полузащитника Александра Головина с победой "Монако" над "Барселоной" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

"Ну вот и победил "Барсу" Головин! Саша отыграл весь второй тайм, а "Монако" выиграло – 2:1. Есть первый успех у клуба Головина в новом розыгрыше Лиги чемпионов!" - говорится в сообщении.

Игра прошла 19 сентября. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Матч начался с того, что защитник каталонцев Эрик Гарсия получил красную карточку на 11-й минуте. Через некоторое время, на 16-й минуте, французский форвард "Монако" Манес Аклуиш отличился. На 28-й минуте счет сравнял 17-летний нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль. Победный мяч в этой встрече забил 18-летний футболист "Монако" Джордж Иленихена на 71-й минуте.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Александр Головин появился на поле перед началом второго тайма.