Экс-игрок ЦСКА сменил Рыжикова на посту главного тренера казанского «Сокола»

Варламов сменил Рыжикова на посту главного тренера казанского «Сокола»
Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Варламов стал главным тренером казанского «Сокола», сообщает пресс‑служба футбольного клуба.
Ранее 49‑летний специалист возглавлял команду с декабря 2023 по апрель 2024 года.
«Сокол» 18 сентября объявил об отставке экс‑игрока «Рубина» Сергея Рыжикова с поста главного тренера.
Казанская команда играет во Второй лиге (дивизион Б) и занимает третье место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 21 матче. Лидирует в чемпионате кировское «Динамо», в активе которого 46 очков. На второй строчке располагается пермский «Амкар» (44 очка).