Промес не прилетел в Нидерланды на слушания по апелляции на приговор суда

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес не прилетел из ОАЭ в Нидерланды на судебные слушания, сообщает журналист Уэсли Мейер в социальной сети.

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Первое слушание в голландском суде по апелляции футболиста на тюремный срок было назначено на 20 сентября. Это предварительное слушание, в ходе которого обсуждается состояние расследования и пожелания защиты.

В Нидерландах Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за ножевое ранение кузена, а позднее — к шести годам за контрабанду крупной партии кокаина в 2021 году. Футболист, который сейчас находится в Дубае, обжаловал оба приговора.

Промес выступал за «красно‑белых» с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в клуб в 2021‑м. В составе «Спартака» он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В начале июля «Спартак» объявил, что срок контракта с игроком истек.