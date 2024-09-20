Жирков рассказал, как проходит его обучение на тренера

Бывший футболист ЦСКА, «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков в интервью «Матч ТВ» заявил, что впереди у него сдача портфолио с пройденной в армейском клубе практики и экзамены для получения тренерской лицензии.

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Жирков завершил карьеру футболиста в 2023 году. С прошлого года он проходит обучение в тренерской академии Российского футбольного союза (РФС).

— Как учеба на тренера продвигается?

— Сессия закончилась, скоро сдаем портфолио с практики и экзамены.

— Практику в каком клубе проходили?

— В ЦСКА. Перед играми с «Химками» и «Зенитом», — сказал Жирков «Матч ТВ».

Жирков с 2004 по 2009 год выступал за ЦСКА, с 2016 по 2021‑й — за «Зенит». Ретро‑матч Лига Ставок Лига Легенд «Зенит» — ЦСКА состоится в Санкт‑Петербурге 20 сентября. Встреча будет посвящена памяти бывшего тренера петербургского и московского клубов, а также сборной России по футболу Павла Садырина. Матч начнется в 17:30.