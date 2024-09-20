Салихова разнесла работу спортивного директора «Спартака»

Зарема Салихова: «Льются рекой нефтяные деньги в «Спартаке», а приезжают мевли, довбни и Жозе. Полная футбольная дисфункция спортивного блока»
Зарема Салихова оценила работу спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.
«Дежурные фразы кидал Амарал о том, что «Спартак» должен бороться только за первое место, преклонение перед эмблемой. Можно хоть 1000 раз поцеловать ромбик, но если спортивный директор видит результаты медосмотра [Виллиана] Жозе, толщину жировой прослойки, а потом ставит свою подпись, то все слова это пыль. И где во всей истории с Вилли Пухом генеральный директор? И мегапрофессиональный, пропитанный корпоративной культурой трансферный комитет. Льются рекой нефтяные деньги в «Спартаке» уже третий год, а приезжают мевли, бальде, довбни и Жозе. Полная футбольная дисфункция спортивного блока. И Соболев прав – с этим менеджментом «Спартаку» не стать чемпионом. Лучше играть под свист трибун с обеих сторон, чем терпеть, что твой спортивный – это Амарал, а генеральный – Малышев», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Sports.ru: главные новости
Призер Олимпиады-2024 в стрельбе кореянка Ким Е Джи, ставшая популярной из-за своего стиля, сыграет киллера в кино
Месси открыл продюсерскую компанию 525 Rosario. Будут создавать семейные программы, фильмы и премиальный ТВ-контент
Эммануэль Эменике: «Было бы приятно поработать в «Спартаке». Готов быть вторым тренером»