Владимир Фалов рассудит «Амкал» и «Аланию» в Кубке России

Судья Владимир Фалов назначен главным арбитром матча четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России между «Амкалом» и владикавказской «Аланией», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Встреча пройдет 26 сентября в Москве. Помогать Фалову будут Фёдор Валявин и Александр Павлов. Резервный судья — Данил Ткаченко, инспектор — Рудольф Исаков.

Назначения арбитров и инспекторов на матчи 4‑го раунда Пути регионов FONBET Кубка России:

24 сентября (вторник)

«Кубань‑Холдинг» (Павловская) — «Сочи»: судья — Андрей Прокопов,

«Челябинск» — «Тюмень»: судья — Кирилл Силантьев,

«Амкар» (Пермь) — «Черноморец» (Новороссийск): судья — Александр Маюн,

«Волга» (Ульяновск) — «Ротор» (Волгоград): судья — Ярослав Хромей,

25 сентября (среда)

«Машук‑КМВ» (Пятигорск) — «Родина» (Москва): судья — Евгений Галимов,

«Орёл» — «Сокол» (Саратов): судья — Данил Каширин,

«Луки‑Энергия» (Великие Луки) — «Балтика» (Калининград): судья — Михаил Плиско,

«Динамо‑Владивосток» — «Шинник» (Ярославль): судья — Антон Сидорин,

«Урал» (Екатеринбург) — «СКА‑Хабаровск»: судья — Александр Машлякевич,

«Химик» (Дзержинск) — «Чайка» (Песчанокопское): судья — Станислав Матвеев,

«Композит» (Павловский Посад) — «Нефтехимик» (Нижнекамск): судья — Максим Скорочкин,

«Волгарь» (Астрахань) — «Уфа»: судья — Максим Перезва,

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Торпедо» (Москва): судья — Инал Танашев,

26 сентября (четверг)

«Спартак Кострома» — «Енисей» (Красноярск): судья — Владислав Целовальников,

«Знамя Труда» (Орехово‑Зуево) — «Арсенал» (Тула): судья — Никита Новиков.