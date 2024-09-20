Владимир Фалов рассудит «Амкал» и «Аланию» в Кубке России
Судья Владимир Фалов назначен главным арбитром матча четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России между «Амкалом» и владикавказской «Аланией», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет 26 сентября в Москве. Помогать Фалову будут Фёдор Валявин и Александр Павлов. Резервный судья — Данил Ткаченко, инспектор — Рудольф Исаков.
Назначения арбитров и инспекторов на матчи 4‑го раунда Пути регионов FONBET Кубка России:
24 сентября (вторник)
«Кубань‑Холдинг» (Павловская) — «Сочи»: судья — Андрей Прокопов,
«Челябинск» — «Тюмень»: судья — Кирилл Силантьев,
«Амкар» (Пермь) — «Черноморец» (Новороссийск): судья — Александр Маюн,
«Волга» (Ульяновск) — «Ротор» (Волгоград): судья — Ярослав Хромей,
25 сентября (среда)
«Машук‑КМВ» (Пятигорск) — «Родина» (Москва): судья — Евгений Галимов,
«Орёл» — «Сокол» (Саратов): судья — Данил Каширин,
«Луки‑Энергия» (Великие Луки) — «Балтика» (Калининград): судья — Михаил Плиско,
«Динамо‑Владивосток» — «Шинник» (Ярославль): судья — Антон Сидорин,
«Урал» (Екатеринбург) — «СКА‑Хабаровск»: судья — Александр Машлякевич,
«Химик» (Дзержинск) — «Чайка» (Песчанокопское): судья — Станислав Матвеев,
«Композит» (Павловский Посад) — «Нефтехимик» (Нижнекамск): судья — Максим Скорочкин,
«Волгарь» (Астрахань) — «Уфа»: судья — Максим Перезва,
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Торпедо» (Москва): судья — Инал Танашев,
26 сентября (четверг)
«Спартак Кострома» — «Енисей» (Красноярск): судья — Владислав Целовальников,
«Знамя Труда» (Орехово‑Зуево) — «Арсенал» (Тула): судья — Никита Новиков.