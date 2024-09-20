Онопко «собрал» идеального игрока сборной России

Экс-тренер ЦСКА и ныне помощник главного тренера сборной РФ Виктор Онопко рассказал, как мог бы выглядеть идеальный, по его мнению, футболист. Видео с опросом опубликовали на официальной странице пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).

© Чемпионат.com

Онопко рассказал, кто бы идеально подошел под каждый «элемент» футболиста:

«Левая нога — Колыванов, но у него обе были идеальные. Алексей Миранчук и Колыванов. Правая нога —Пятницкий, Карпин. Физические данные — Никифоров, Глебов, Баринов. Скорость — Цымбаларь, Пиняев. Скорость в штрафной — Бесчастных. Интеллект — Добровольский, Ледяхов, Головин. Удар — Никифоров, Антон Миранчук, Уткин», — поделился он.

Отметим, что последнюю игру сборная России провела в товарищеском матче против Вьетнама. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. Напомним, с момента действия санкций национальная сборная сыграла 14 товарищеских матчей.