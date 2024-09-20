В «Спартаке» объяснили, почему не стали покупать Кордобу

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал после матча четвертого тура группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов» заявил, что клуб отказался от идеи приобретения нападающего «Краснодара» Джона Кордобы из-за его финансовых запросов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Что касается «Кордобы», то «Краснодар» назвал свою сумму, и игрок назвал свою сумму. Цифры, которые просил футболист, нас не устроили», — заявил Амарал.

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:1. Счет в матче открыл ямайский нападающий красно-белых Шамар Николсон уже на второй минуте. На 19-й минуте преимущество удвоил хавбек Роман Зобнин, еще один мяч самарцы забили в свои ворота — сделал это Кирилл Печенин на 41-й минуте. Во втором тайме «Крыльям» удалось отыграть один мяч. На 68-й минуте отличился форвард Владислав Шитов. Точку в матче поставил новичок красно-белого коллектива защитник Рикарду Мангаш на 89-й минуте.