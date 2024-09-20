ЭСК РФС вынесла решение по неудалению Алипа в матче ЦСКА — «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по спорному эпизоду матча 8-го тура РПЛ сезона-2024/2025 между ЦСКА и петербургским «Зенитом» (0:1) с участием защитников команд Мойзеса и Нуралы Алипа после просьбы армейского клуба. Судьёй на этой игре работал Алексей Сухой.

© Чемпионат.com