Стало известно, почему ОАЭ могут отказаться экстрадировать Промеса

Адвокат нидерландского нападающего Квинси Промеса Роберт Малевич в интервью РИА Новости заявил, что для экстрадиции подсудимого в Голландию для отбывания наказания по делу о контрабанде кокаина не хватает доказательств.

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По его словам, прокуратура Нидерландов не смогла собрать необходимое количество материалов, чтобы суд ОАЭ вынес данное решение.

«Есть вероятность, что ОАЭ постановят, что Промес не будет экстрадирован в Нидерланды из-за нехватки доказательств», — заявил Малевич.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.