ЭСК РФС вынесла решение по отмененному пенальти в ворота «Краснодара»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по спорному эпизоду матча 8-го тура РПЛ сезона-2024/2025 между «Краснодаром» и «Ростовом» (2:0), в котором мяч попал в руку защитнику «быков» в штрафной площади. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

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