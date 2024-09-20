Пономарев: Глушенков подражает Кокорину и Дзюбе

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал высказывания Максима Глушенкова. Ранее 25-летний игрок «Зенита» отметил, что ему более интересно тренироваться с легионерами в клубе, чем выступать за сборную России в матчах против Вьетнама и Таиланда.

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«Глушенков подражает Кокорину и Дзюбе — те тоже считали себя великими футболистами, избранными», — сказал Пономарев «РБ Спорт».

Пономарев считает, что слова Глушенкова о сборной не свидетельствуют о большом умственном потенциале. Он указал на то, что лучшее в карьере Глушенкова, по его мнению, ушло в ноги, а в голове остался лишь ветер.

Максим Глушенков успешно выступает в розыгрыше Российской Премьер-Лиги 2024/2025, забив семь мячей и став лидером по этому показателю. Кроме того, 25-летний футболист сделал одну результативную передачу.

После восьми туров чемпионата России по футболу на первом месте располагается «Зенит» с 20 очками, в то время как на втором месте находится «Краснодар» с 18 баллами, а «Локомотив» также занимает третью строчку с 18 очками.