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Объявлены судейские назначения на матчи 9-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игры этого тура пройдут с 21 по 23 сентября.

Объявлены судейские назначения на матчи 9-го тура РПЛ
© РИА Новости

21 сентября (суббота)

«Акрон» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Егор Болховитин, Максим Ковалев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Артем Любимов; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

«Зенит» – «Факел»: судья – Павел Кукуян; помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артем Чистяков; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Рубин» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Александр Колобаев.

22 сентября (воскресенье)

«Химки» – «Оренбург»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Александр Богданов, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Евгений Турбин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Спартак»«Динамо» Москва: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Артем Любимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Игорь Демешко, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артур Федоров; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Варанцо Петросян, Рашид Абусуев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Владимир Казьменко.

23 сентября (понедельник)

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.

Футбол
Иван Абросимов
Сергей Каруненко
Вера Опейкина
Иван Сараев
Роман Сафьян
Владимир Казьменко
Виктор Кулагин
Евгений Буланов
Ранэль Зияков
Павел Кукуян
Ян Бобровский
Егор Болховитин
Алексей Амелин
Василий Казарцев
Александр Колобаев
Дмитрий Сафьян
Алексей Стипиди
Андрей Веретешкин
Евгений Кукуляк
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Артур Федоров
Максим Ковалев
Юрий Карпов
Владимир Москалев
Антон Фролов
Роман Галимов
Артем Чистяков
Евгений Турбин
Виталий Мешков
Сергей Карасев
Егор Егоров
Алексей Резников
Андрей Фисенко
Алексей Сухой
Александр Богданов
Игорь Князев
Алексей Ширяев
Дмитрий Ермаков
Сергей Зуев
Кирилл Левников
Андрей Бутенко
Артем Любимов
Сергей Чебан
Николай Иванов
Сергей Иванов
Крылья Советов
Динамо
РФС
Акрон
Зенит
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