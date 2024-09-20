Судья сомневается в показаниях игрока «Валенсии» по делу о сексуальном насилии

Судья сомневается в показаниях Мира по делу о сексуальном насилии, в них видят противоречия. Позиция пострадавших считается «последовательной и твердой»
Судья не доверяет показанием Рафы Мира в деле о сексуальном насилии.
В начале сентября форвард «Валенсии», арендованный у «Севильи», был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан. Мира отрицает обвинения и утверждает, что секс происходил по согласию.
После ознакомления с полными показаниями Мира и девушек суд выявил ряд нестыковок и противоречий в заявлениях футболиста. Позиция пострадавших, в свою очередь, была названа «последовательной и твердой».
Один из главных аргументов, который предъявляет защита нападающего «Валенсии», заключается в том, что приехавшая местная полиция не зарегистрировала факт возможного сексуального насилия. Однако главная пострадавшая заявила – она сразу рассказала женщине-полицейскому, что Мир совершил сексуальное насилие в ее отношении. Девушка показала полицейскому телесные повреждения, когда та спросила, почему она плачет. Девушка объяснила судье, что двое других полицейских ничего не слышали, потому что находились немного в стороне, общаясь с футболистом, и «не проявили особого интереса к выяснению обстоятельств».
Кроме того, явно тревожное состояние девушки из-за произошедшего подтверждает не только ее подруга, но и некоторые свидетели, в том числе сосед с собакой, предупредивший частную охрану о том, что в доме происходит что-то неладное.
Судья сомневается в показаниях Мира по делу о сексуальном насилии, в них видят противоречия. Позиция пострадавших считается «последовательной и твердой»
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