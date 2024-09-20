Тренер «Баварии» высказался о перегруженности календаря

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями о перегруженности календаря в современном футболе. Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Родри заявил, что футболисты могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря.

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