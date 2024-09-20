Писарев дал прогноз на матч «Спартака» и «Динамо» в РПЛ
Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что «Спартак» и «Динамо» подходят к очному матчу 9‑го тура МИР РПЛ не в лучшем состоянии.
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 22 сентября и начнется в 16:30. «Динамо» набрало 16 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице МИР РПЛ, «Спартак» (15) идет 5‑м.
— Обе команды подходят к этому дерби не в лучшем состоянии. «Спартак» с большим владением мячом, которое не приводит к результату. Обороняющиеся команды «Спартак» вскрыть не может. «Динамо» с Личкой — несбалансированный футбол, на мой взгляд. Даже ведя со счетом 2:0, команда не контролирует ход матча абсолютно, и может произойти всё что угодно. Нет лидера, который мог бы контролировать ритм матча, замедлять или ускорять его. У «Спартака» есть большая проблема — отсутствие большого форварда, плана Б, когда надо додавить. Нехватка Соболева — очень болезненная для «Спартака». Никакой Николсон Соболева заменить не может. Обе команды не в лучшем состоянии подходят к дерби. Что касается прогноза на матч, «Спартак» выиграет с разницей в один мяч, — сказал Писарев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч ТВ».