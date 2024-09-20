Писарев дал прогноз на матч «Спартака» и «Динамо» в РПЛ

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что «Спартак» и «Динамо» подходят к очному матчу 9‑го тура МИР РПЛ не в лучшем состоянии.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 22 сентября и начнется в 16:30. «Динамо» набрало 16 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице МИР РПЛ, «Спартак» (15) идет 5‑м.