«Ему очень не повезло». Тренер «Челси» о травме Джеймса

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска выразил свое мнение касаемо травмы и возвращении защитника Риса Джеймса в команду.

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«Его травма немного запоздала. Самое главное, чтобы игроки возвращались, когда они на 100% готовы. Рис все еще отсутствует. К сожалению, на данный момент мы не имеем представления [когда он вернется]. В этом случае ему очень не повезло», — цитирует Мареска на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) американский журналист Бен Джейкобс.

Ранее стало известно, что у капитана команды снова проблемы с задней поверхностью бедра. Джеймс почувствовал дискомфорт еще во время тренировки на базе «Челси», на данный момент неизвестно, сколько времени понадобится игроку для восстановления.