Мостовой вспомнил о самой крупной победе в карьере

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал о самых крупных достижениях в карьере.

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17 сентября «Бавария» в матче первого тура Лиги чемпионов крупно обыграла загребский «Динамо». Встреча завершилась со счетом 9:2. Таким образом, прошедший тур установил сразу несколько результативных рекордов.

По словам Мостового, в Испании тоже были подобные результаты в матчах. Экс-футболист вспомнил два матча, которые завершились со счетом 6:1 и 7:1.

«Где-то на какой-то Кубок мы где-то во Франции пару раз 8:0 выигрывали. Но в основном это товарищеские игры, поэтому такие результаты, когда играешь с командами второго, третьего дивизиона», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Мостовому 56 лет. В составе «Сельты» он выступал с 1996 по 2004 годы. Всего в ней он провел 254 матча, в которых отметился 54 голами. Завершил профессиональную карьеру футболисты сразу после ухода из другой испанской команды «Алавес».

Мостовой в прошлом сезоне тренировал команду Медиалиги Fight Nights. Ранее он жаловался, что его не зовут на работу в футбольные команды.