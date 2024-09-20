Миранчук ответил на вопрос о своей зарплате в «Атланте»

Полузащитник клуба МЛС «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук признался, что зарабатывает в США больше, чем в итальянской «Аталанте», передает »Спорт-Экспресс».

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«Да, предложение «Атланты» оказалось лучше, чем от европейских клубов. Зарплата в «Атланте» больше, чем была в Италии? Больше», — сказал Миранчук.

Официально о трансфере российского полузацитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.