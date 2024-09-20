Куртуа ответил на вопрос о футболисте, заслуживающем получить «Золотой мяч»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос, кто заслуживает получить награду лучшему футболисту года «Золотой мяч».

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«Что ж, пусть победит один из моих партнёров по команде. Все из номинантов достойны этого, но пусть победителем станет футболист мадридского «Реала», — приводит слова Куртуа Marca.

Из футболистов «Королевского клуба» на «Золотой мяч» — 2024 номинированы: Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Даниэль Карвахаль, Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер. Кроме того, в число номинантов на эту награду вошёл бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос, завершивший карьеру минувшим летом.