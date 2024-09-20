Соболев: переход в «Зенит», безусловно, главный вызов в моей карьере

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос, является ли переход в стан сине-бело-голубых, состоявшийся минувшим летом, главным вызовом в его карьере.

© Чемпионат.com

«Безусловно, на 100%. Это сильнейший клуб России, шесть чемпионств подряд, сезон столетия. Для меня это большая ответственность — ​я хочу принять её и пройти этот путь достойно», — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего футболиста из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение Соболева с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.