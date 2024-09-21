Соболев назвал переход в «Зенит» главным вызовом в карьере

Нападающий "Зенита" Александр Соболев прокомментировал свой переход из московского "Спартака" в петербургский клуб, назвав этот трансфер главным вызовом в его карьере, передает пресс-служба клуба с берегов Невы.

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"Безусловно, на 100% это главный вызов в моей карьере. Это сильнейший клуб России, шесть чемпионств подряд, сезон столетия. Для меня это большая ответственность", - сказал Соболев.

27-летний нападающий перебрался в "Зенит" в летнее трансферное окно из "Спартака", где он был отстранен от работы с командой после первого тура против "Оренбурга" (0:2). За переход форварда сборной России сине-бело-голубые заплатили порядка 10 млн евро. Соболев провел за "Зенит" два официальных матча, отметившись голевой передачей в игре Кубка России против "Рубина" (3:0).

17 сентября "Зенит" одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против "Рубина" со счетом 2:0. "Зенит" продолжает возглавлять группу D в Кубке России — теперь в их активе десять очков после четырех встреч.