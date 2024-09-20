Глава «Зенита» прокомментировал оскорбления в адрес Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев раскритиковал оскорблявших нападающего Александра Соболева. Свое мнение по этому поводу он высказал в беседе со «Спорт-Экспрессом».

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Ранее во время матча «Зенита» с «Рубином» в четвертом туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России фанаты петербургского клуба скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева и подбрасывали надувного дельфина. Кроме того футболиста освистали во время оглашения стартовых составов.

Медведев считает, что данная тема требует «серьезного психоаналитического анализа».

«Если пять тысяч фанатов, которые хорошо поддерживали команду, позволяют себе нецензурно, беспочвенно оскорблять одного из наших футболистов, я с этим никогда не соглашусь. Это означает только одно — они у себя в глазу бревна не видят, а соринку в глазах другого человека ищут», — заключил он.

Напомним, что в конце августа Соболев перешел из московского «Спартака» в «Зенит». Это вызвало бурную реакцию у фанатов петербургского клуба. В частности, к этому привела репутация Соболева в качестве «симулянта» и «провокатора», за что он получил прозвище «дельфин», участие в драке с «Зенитом» в 2022 году и его обещание никогда не играть за клуб из Санкт-Петербурга. Соболев пытался изменить ситуацию, обратившись к болельщикам клуба с просьбой дать ему шанс, но их реакция все еще остается негативной.