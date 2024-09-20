"Ницца" забила 6 мячей за тайм в ворота "Сент-Этьена" в чемпионате Франции

Футболисты "Ниццы" отправили 6 мячей в ворота "Сент-Этьена" в 1-м тайме матча 5-го тура чемпионата Франции. "Ницца" принимает на своем поле "Сент-Этьен" в рамках 5-го тура французской Лиги 1. На перерыв хозяева поля ушли с преимуществом в 6 мячей.

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Начало разгрому было положено на 4-й минуте, когда защитник "Сент-Этьена" Дилан Батубинсика отправил мяч в собственные ворота. Уже на 7-й минуте экс-полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле удвоил преимущество.

Форвард Мохамед-Али Чо довел счет до крупного на 24-й минуте игры. На 26-й минуте отличился арендованный у дортмундской "Боруссии" форвард Юссуфа Мукоко. На 36-й минуте Мукоко ассистировал нападающему Эванну Гессану. На 39-й минуте Мукоко оформил дубль после передачи Гессана.