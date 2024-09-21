В «Зените» прокомментировали слова Максима Глушенкова о сборной России

Президент правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о словах нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова о сборной России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

© РИА Новости