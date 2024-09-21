Бывший тренер «Спартака» уволен из «Гранады»

Бывший наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль уволен из испанского клуба "Гранада", который выступает в Сегунде. Об этом сообщает сайт команды.

"Клуб желает ему удачи в профессиональном будущем, а также его тренерскому штаб", - говорится в сообщении.

В турнирной таблице Сегунды "Гранада" занимает 12 место, набрав шесть очков. Лидирует в турнире "Леванте", набрав 11 баллов.

14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера "Спартака". После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге "Спартак" завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером "Црвены Звезды" и "Ференцвароша" Деяном Станковичем.