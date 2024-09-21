Пиоли объяснил, почему решил возглавить «Аль-Наср»

Итальянский специалист Стефано Пиоли объяснил, почему принял решение возглавить саудовский «Аль-Наср».

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«Причина моего решение присоединиться к «Аль-Насру» предельно ясна – я хочу выиграть лигу», – приводит слова Пиоли журналист Николо Скира в соцсетях.

17 сентября «Аль-Наср» объявил об увольнении португальского специалиста Луиша Каштру с поста главного тренера команды. 63-летний специалист был назначен на данный пост в июле 2023 года. За этот период под его руководством саудовский клуб провёл 54 матча во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, девять раз сыграл вничью и девять раз уступил.

После четырёх туров нынешнего сезона саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал восемь очков и занимает четвёртое место.