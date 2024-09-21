Алан Дзагоев высказался об усталости от футбола

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после матча легенд с санкт-петербургским «Зенита» (3:1) высказался на тему усталости от футбола.

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«На самом деле уже реально ноги так болят, когда выходишь на поле. Так‑то я люблю футбол, эта любовь никуда не ушла. Видимо, я столько наигрался и столько было травм… Честно, сейчас я играл с удовольствием, но там мысль, что у меня может что‑то порваться, она уже в голове навсегда осела, поэтому ноги и болят. После матча легенд сборных России и Белоруссии у меня ноги болели пять дней, они просто отваливались», — сказал Дзагоев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Дзагоев бо́льшую часть карьеры провёл в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах. По окончании карьеры Алан стал селекционером.