Аршавин считает, что Батраков, Козлов и Москвичев усилили бы «Зенит»
Андрей Аршавин высказался о возможном усилении «Зенита» российскими игроками.
— Какие российские футболисты могут сделать «Зенит» еще сильнее? Молодой Батраков из «Локомотива» или кто-то еще?
— Он в том числе. Думаю, наш Данька Козлов тоже может сделать наш «Зенит» сильнее, Богдан Москвичев может сделать «Зенит» сильнее, — сказал заместитель гендиректора «Зенита».
Воспитанники «Зенита» Козлов и Москвичев выступают за «Краснодар» и «Оренбург» соответственно.
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Аршавин считает, что Батраков, Козлов и Москвичев усилили бы «Зенит»
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